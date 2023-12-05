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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak.

Ercan Çakar  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık'ta yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da TFF ve kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.

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