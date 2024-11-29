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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Hilmi Sever  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık'ta yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılacak.

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