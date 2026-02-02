Dolar
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçları yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları yarın başlayacak.

Süha Gür  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçları yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)

4 Şubat Çarşamba:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

5 Şubat Perşembe:

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)

15.30 Tümosan Konyaspor-Aliağa Futbol (Medaş Konya Büyükşehir)

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

