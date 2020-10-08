Euro
9.32
Dolar
7.93
BIST 100
1,148.81
Altın
1,899.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunun maç takvimi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunun maç takvimi belli oldu.

Ercan Doğan   | 08.10.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunun maç takvimi açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupa mücadelesi; 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak 1. eleme turu maçları ile başlayacak.

Kupada 2. eleme turu maçları 20-22 Ekim, 3. tur 3-5 Kasım, 4. tur 24-26 Kasım ve 5. tur 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Son 16 turu mücadelesi 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak kupanın çeyrek final karşılaşmaları ise 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kupada yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 230 kişi hayatını kaybetti
Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor
Uzmanından kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri
'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

Diego Perotti: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye gelmemi çok istedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunun maç takvimi açıklandı

Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: Hedefimiz şampiyonluk

Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: Hedefimiz şampiyonluk
TRT Spor yorumcusu Cem Dizdar: İnsanlar takım tutma motivasyonuyla yanlışlara sahip çıkıyor

TRT Spor yorumcusu Cem Dizdar: İnsanlar takım tutma motivasyonuyla yanlışlara sahip çıkıyor
Süper Lig'de 'ithalat' çok, 'ihracat' neredeyse yok

Süper Lig'de 'ithalat' çok, 'ihracat' neredeyse yok