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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Sacha Boey, yarın akşam Danimarka temsilcisi Randers ile yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi

Emre Doğan   | 25.08.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in yer aldığı kura çekimine 10 takım katıldı.

7-9 Eylül'de oynanacak 1. Eleme Turu'nda müsabakalar, kura çekiminde ismi önce çıkan takımların sahasında yapılacak.

Kupada 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği

Karaman Belediyespor-Kahta 02

Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya

Batman Petrolspor-Hendekspor

Kuşadasıspor-Modafen

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