Dolar
36.42
Euro
39.42
Altın
2,905.53
ETH/USDT
2,265.00
BTC/USDT
90,184.00
BIST 100
10,197.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda çeyrek final ve yarı final müsabakaları tek maç eleme usulü oynanacak.

Çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan'da yapılacak.

Kupanın bu turundan itibaren VAR uygulaması kullanılacak.

Kura çekimi sonucunda çeyrek final ile olası yarı final eşleşmeleri şöyle:

Çeyrek final

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK

TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

Yarı final

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe

TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray

Yarı final karşılaşmaları 22, 23, 24 Nisan tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Bosna Hersek'teki gelişmelere ilişkin sağduyu çağrısı yaptı
İstanbul'da kaybolan Ece Gürel'i arama çalışmalarının 4 günlük süreci
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
TÜGVA Genel Başkanı Beşinci'den "Terörsüz Türkiye'ye destek" açıklaması
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan yabancı orta hakem açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerini açıkladı

Bayern Münih'e Neuer'den kötü haber

Bayern Münih'e Neuer'den kötü haber
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 58. sıraya yükseldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 58. sıraya yükseldi
Trabzonspor, Güneş yönetiminde son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor

Trabzonspor, Güneş yönetiminde son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet