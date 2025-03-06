Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak

İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda çeyrek final ve yarı final müsabakaları tek maç eleme usulü oynanacak.
Çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan'da yapılacak.
Kupanın bu turundan itibaren VAR uygulaması kullanılacak.
Kura çekimi sonucunda çeyrek final ile olası yarı final eşleşmeleri şöyle:
Çeyrek final
Trabzonspor-Sipay Bodrum FK
TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor
Fenerbahçe-Galatasaray
Beşiktaş-Göztepe
Yarı final
Trabzonspor-Sipay Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe
TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray
Yarı final karşılaşmaları 22, 23, 24 Nisan tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 14 Mayıs'ta oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.