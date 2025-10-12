Dolar
Spor, Futbol

Zecorner Kayserispor'da anlaşmaya varılan Radomir Djalovic için imza töreni düzenlendi

Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Radomir Djalovic için Antalya'da imza töreni düzenledi.

Ergün Haktanıyan  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Zecorner Kayserispor'da anlaşmaya varılan Radomir Djalovic için imza töreni düzenlendi

Kayseri

Zecorner Kayserispor, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen töreni, kulübün ABD merkezli YouTube hesabından paylaştı.

Törende konuşan Djalovic, Kayserispor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yıllar önce Kayseri'de yaşadığını söyledi.

Türkiye ligini bildiğini belirten Djalovic, "Taraftara şunun sözünü verebilirim, sıkı bir şekilde çalışıp bulunduğumuz yerden yukarı çıkabiliriz. Umut ediyorum burada çok güzel zaman geçireceğiz. Türkiye ve Kayserispor'a gelmekten dolayı mutluyum." dedi.

Djalovic, bir gazetecinin "Kayserispor'da problemin nerede olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "İyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Sakatlıklarla ilgili bir problem yaşandı. Bu sakat oyuncuların önce aramıza katılmasını istiyoruz. Takım halinde çok sıkı bir şekilde çalışarak bulunduğumuz yerden daha iyi bir yerde performans göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir dönem formasını giydiği Kayseri Erciyesspor'la ilgili soruya da cevap veren Djalovic, "Burada oynadığımda çok gençtim. O sene çok iyi bir sene olmamasına rağmen, daha sonraki yıl Avrupa'ya gitmiştik." diye konuştu.

Djalovic, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacaklarını, her puanın önemli olduğunu ifade etti.

Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın ise takım için yeni bir başlangıç yaptıklarını ve kariyerinde önemli başarılar bulunan Djalovic ile anlaştıklarını kaydetti.

Açıkalın, Djalovic'in Kayseri'nin eski futbolcularından biri olduğunu hatırlatarak, teknik direktörlük görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Djalovic, kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

