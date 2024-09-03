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Spor, Futbol

Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

Süha Gür  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.

Yusuf, ilk kez milli takım forması giyecek.

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