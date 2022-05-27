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Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.
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Spor, Futbol

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Özellikle teknik anlamda yediğimiz üçüncü gol için çok üzgünüm

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor'a uzatmalarda 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, çok üzgün olduklarını söyledi.

Ercan Çakar, Ramazan Kaya   | 27.05.2022
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Özellikle teknik anlamda yediğimiz üçüncü gol için çok üzgünüm

Istanbul

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın son bölümünde kontrolü ele geçirdiklerini belirterek, "Fevkalade üzgünüz. Özellikle 2-2'den sonra motivasyonu ve momentumu yakalayan takım biziz. Fakat o kadar basit bir gol yedik ki... Bazen oyuncular böyle önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyorlar. Oyunun akışına kendilerini kaptırıp, pozisyon hatası yapabiliyorlar. Oyunun bütün temposu bize geçmiş, biraz dikkatli olsak maç başka yere gidecek." diye konuştu.

Kayseri'den taraftarlarının maç için 200 otobüsle İstanbul'a geldiğini ifade eden Karaman, "Penaltıyla elensen farklı. Böyle gol yiyip elenmek insanı üzüyor. Özellikle teknik anlamda yediğimiz üçüncü gol için çok üzgünüm. Sonuca baktığımız zaman 5 gollü bir maç, Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Bizi desteklemeye gelenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Hikmet Karaman, gelecek sezonla ilgili planlamalarına ilişkin soruya, "Geçtiğimiz bir ay içinde bununla ilgili çok konuşmamız var fakat şu anda moralimiz bozuk. O konuyu daha sonra konuşuruz." yanıtını verdi.

Kayseri'de Ziraat Türkiye Kupası finali üzüntüsü

Kayseri'de taraftarlar, İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor'a 3-2 kaybedilmesinin ardından üzüntü yaşadı.

Yukatel Kayserispor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekrandan takip etti.

Büyük heyecana sahne olan maçta meydanı dolduran binlerce taraftar, maçın bitiş düdüğüne kadar takımlarını destekledi.

Renkli görüntülere sahne olan meydanda taraftarlar yaktıkları meşalelerle görsel şölen sundu.

Uzatmaya giden maçta Demir Grup Sivasspor'un 3-2 kazanarak kupayı kazanmasının ardından Kayserili taraftarlar üzüntü yaşadı.

Taraftarlar, maçın ardından olaysız dağıldı.

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