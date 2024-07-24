Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da

İstanbul
Özel uçakla İspanya'nın Sevilla kentinden Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen En-Nesyri'yi, sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco karşıladı.
Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen bir grup taraftarın yanına giderek imza verdi ve fotoğraf çektirdi. Bu esnada taraftarlar, En-Nesyri'nin boynuna Fenerbahçe atkısı taktı.
Faslı forvet, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti.
Sarı-lacivertli kulüp, En-Nesyri'nin transferi için kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını, oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.