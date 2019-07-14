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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, Zimbabveli stoper Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı.

Volkan Kaşik   | 14.07.2019
Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe'yi transfer etti

Malatya

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Zimbabveli stoper Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs'te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Teenage Hadebe" ifadesi kullanıldı.

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