Dolar
23.57
Euro
25.72
Altın
1,936.32
ETH/USDT
1,740.50
BTC/USDT
27,273.00
BIST 100
5,251.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Volkan Demirel'in ilk hedefi Hatayspor ile yeşil sahalara dönmek

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor'un yeni sezonda ligde en iyi şekilde mücadele etmesi." dedi.

Ercan Çakar  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Volkan Demirel'in ilk hedefi Hatayspor ile yeşil sahalara dönmek Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş - AA

İstanbul

Volkan Demirel, Hatayspor Kulübü ile Trendyol arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Atakaş Hatayspor'un ligden çekildiğini hatırlatan Volkan Demirel, şunları söyledi:

"Çok zor bir süreç geçirdik. Bu süreçte Hatay halkı ve Atakaş Hatayspor için elimden gelen çalışmayı yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim çünkü Hatay halkının, Hatayspor'un ve bölgenin buna ihtiyacı var. Bu süreçte bize destek verdikleri için Trendyol'a çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir anlaşma oldu. Birçok detayı var. En güzellerinden biri maç günü bölgedeki insanlara yemek dağıtımı yapılacak. Şu an gerçekleştirdiğimiz bir transfer yok ama görüşmelerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sponsorlukla beraber çalışmaların daha hızlanacağı bir sürece gireceğiz. Tek amacım, tek dileğim, kafamdaki tek düşünce Hatayspor'u bir anka kuşu gibi hayata tekrar döndürmek ve bölgedeki insanlara Hatayspor ile umut vererek, mutlu şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak."

Volkan Demirel, 29 Haziran'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirerek, "Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına da çok teşekkür ediyorum. Bize çok destek veriyorlar. Elimizde 15-16 futbolcu var. Birçok oyuncuyla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Görüşmelerim devam ediyor. Son 3 ayda, çok oyuncu izledim, çok oyuncuyla görüşmeye gittim. Çünkü yönetici ağabeylerimiz kendi kayıpları, işleriyle uğraşırken onlara yük vermek istemedim. Her şeyi kendim yapmaya çalıştım. Neticesinde bir yere gelmeye başladık. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmanın planını yapıyoruz. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor'un yeni sezonda ligde en iyi şekilde mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa, onu yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Volkan Demirel'in ilk hedefi Hatayspor ile yeşil sahalara dönmek

Volkan Demirel'in ilk hedefi Hatayspor ile yeşil sahalara dönmek

"Next by TRT World Forum" spor oturumuna farklı ülkelerden başarılı atletler katıldı

Arda Güler, "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi

Chelsea, Christopher Nkunku'yu renklerine bağladı

Chelsea, Christopher Nkunku'yu renklerine bağladı
Real Madrid yeni transferi 33 yaşındaki Joselu'yu basına tanıttı

Real Madrid yeni transferi 33 yaşındaki Joselu'yu basına tanıttı
Eski Malili futbolcu Frederic Kanoute, ırkçılıkla mücadelenin önemine dikkati çekti

Eski Malili futbolcu Frederic Kanoute, ırkçılıkla mücadelenin önemine dikkati çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet