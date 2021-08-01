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Spor, Futbol

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Andriy Shevchenko dönemi sona erdi

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Andriy Shevchenko ile yollar ayrıldı.

Mutlu Demirtaştan   | 01.08.2021
Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Andriy Shevchenko dönemi sona erdi

İstanbul

Teknik direktör Andriy Shevchenko , sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna Futbol Federasyonu ile birlikteliğimiz sona erdi. Milli takımda 5 yıl geçirdim. Modern futbol oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik. Federasyon başkanı, yönetim kurulu, taraftar ve futbolculara minnettarım. Futbolumuzun rekabetçi, üretken ve heyecan verici olabileceğini kanıtladık." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea'de forma giyen Shevchenko, 2016'da Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçerek teknik direktörlüğe başlamıştı.


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