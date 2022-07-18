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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belli oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 18.07.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

Ankara

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlendi.

Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.

Medipol Başakşehir ise 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcilerimiz ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.

Eşleşmeler şöyle:

Vikingur Reykjavik (İzlanda)/TNS (Galler) - Lech Poznan (Polonya)/Dinamo Batumi (Gürcistan)

RFS (Letonya) - Hibernians (Malta)/Levadia (Estonya)

La Fiorita (San Marino)/Ballkani (Kosova) - Sutjeska (Karadağ)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

Tirana (Arnavutluk)/Zrinjski (Bosna Hersek) - Tobol (Kazakistan)/Lincoln (Cebelitarık)

Shakhtyor Soligorsk (Belarus) - CFR Cluj (Romanya)/Inter Escaldes (Andorra)

AIK (İsveç)/Vorskla (Ukrayna) - Valmiera (Letonya)/Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Sparta Prag (Çekya)/Viking (Norveç) - Motherwell (İskoçya)/Sligo (İrlanda Cumhuriyeti)

Breidablik (İzlanda)/Buducnost Podgorica (Karadağ) - Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya (İsrail)

Spartak Trnava (Slovakya)/Newtown (Galler) - Rakow (Polonya)/Astana (Kazakistan)

KuPS (Finlandiya)/Milsami (Moldova) - Liepaja (Letonya)/Young Boys (İsviçre)

Ararat (Ermenistan)/Paide (Estonya) - Anderlecht (Belçika)

Süduva (Litvanya)/Viborg (Danimarka) - B36 Torshavn (Faroe Adaları)/Tre Fiori (San Marino)

Hajduk Split (Hırvtistan) - Vitoria (Portekiz)/Puskas Akademia (Macaristan)

Pogon (Polonya)/Brondby (Danimarka) - Basel (İsviçre)/Crusaders (Kuzey İrlanda)

Seinajoki (Finlandiya)/Lillestrom (Norveç) - Royal Antwerp (Belçika)/Drita (Kosova)

CSKA Sofya (Bulgaristan)/Makedonija (Kuzey Makedonya) - St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti)/Mura (Slovenya)

Dundee United (İskoçya) - Tuzla City (Bosna Hersek)/AZ Alkmaar (Hollanda)

Botev (Bulgaristan)/APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kyzylzhar (Kazakistan)/Osijek (Hırvatistan)

Vikingur (İzlanda)/Dunajska Streda (Slovakya) - Saburtalo (Gürcistan)/FCSB (Romanya)

Ruzomberok (Slovakya)/Riga (Letonya) - Gil Vicente (Portekiz)

Wolfsberger (Avusturya) - Gzira (Malta)/Radnicki (Sırbistan)

Zire (Azerbaycan)/Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Gomel (Belarus)/Aris (Yunanistan)

Molde (Norveç)/Elfsborg (İsveç) - Kairat (Kazakistan)/Kisvarda (Macaristan)

Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)/Neftçi (Azerbaycan) - Rapid Wien (Avusturya)/Lechia Gdansk (Polonya)

Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)/Dinamo Minsk (Belarus)

Levski Sofya (Bulgaristan)/PAOK (Yunanistan) - Velez Mostar (Bosna Hersek)/Hamrun (Malta)

Twente (Hollanda) - Racing Union (Lüksemburg)/Cukaricki (Sırbistan)

Zorya Luhansk (Ukrayna) - Vllaznia (Arnavutluk)/Universitatea Craiova (Romanya)

Koper (Slovenya)/Vaduz (Lihtenştayn) - BATE Borisov (Belarus)/Konyaspor

Sepsi (Romanya)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan)/Djurgardens (İsveç)

Fehervar (Macaristan)/Gabala (Azerbaycan) - Petrocub (Moldova)/Laçi (Arnavutluk)

St. Joseph's (Cebelitarık)/Slavia Prag (Çekya) - Panathinaikos (Yunanistan).

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