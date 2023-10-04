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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın yaşanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında ikinci hafta maçları, yarın oynanacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın yaşanacak

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda ikinci hafta, yarın 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda İsviçre temsilcisi Lugano'yu 19.45'te konuk edecek. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle deplasmanda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)

19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)

19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)

22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)

22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)

22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe

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