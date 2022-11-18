Dolar
18.62
Euro
19.32
Altın
1,765.31
ETH/USDT
1,218.40
BTC/USDT
16,751.00
BIST 100
4,529.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Türkiye'de kadın futbolu yatırım ve desteklerle gelişecek

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunun destek ve yatırımlarla daha da fazla gelişebileceğini söyledi.

Fatih Hepokur   | 18.11.2022
Türkiye'de kadın futbolu yatırım ve desteklerle gelişecek

Antalya

Kıragası, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdikleri kampta AA muhabirine, çalışmaların çok verimli geçtiğini söyledi.

Kampta 30 oyuncu yer aldığını ifade eden Kıragası, kamptaki son hazırlık maçında 21 yaş ortalamasıyla sahaya çıktıklarını ifade etti.


Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Genç oyunculardan iyi verim aldığını dile getiren Kıragası, "Hazırlık maçlarında oyuncuların gelişimine yönelik hücum varyasyonları sergiledik. Güzel sonuçlar aldık. Kadın futboluna verilen desteğin artması gerekiyor. Kadın futboluna yapılan yatırımların sonucunda galibiyetler ve başarılar sürecektir. Desteklerle bu kızların çok şey başarabileceğine inanıyorum." dedi.

Milli takımı gençleştirmeye çalıştığını aktaran Kıragası, "Almanya karşısına 24, Ürdün karşısına 21 yaş ortalaması ile çıktık. Bu geleceğe çok sağlam temellerle devam ettiğimiz anlamına gelir." diye konuştu.

"Herkes bu kızlarla gurur duyacaktır"

UEFA'nın kadın futboluyla ilgili yeni bir stratejiye ve düzenlemeye gittiğine işaret eden Kıragası, şöyle konuştu:

"Bu format değişikliğinin açıklanmasını bekliyoruz. FIFA takvimi çerçevesinde önümüzdeki yıl Şubat ayında üçlü bir turnuvaya dahil olacağız. Resmi maç takvimimiz açıklandıktan sonra da rakiplerimize göre stratejimizi oluşturacağız. Kadın futbol liglerinde takımların artması ve köklü kulüplerin kadın futboluna dahil olmasıyla profesyonelleşme arttı. Liglerde kaliteli yabancı sayısı da arttı. Bu durum, ülkemizde kadın futbolunun geliştiğinin göstergesi. Kızların sahada vermiş oldukları mücadeleyi herkes izleyebilmeli. Çünkü emin olun izleyen herkes bu kızlarla gurur duyacaktır. Biraz daha medyanın kadın futboluna ilgisini artırmayı istiyoruz."

A Milli Kadın Futbol Takımı, kampta Ürdün'le oynadığı iki hazırlık maçını 7-0 ve 5-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albashır'a ait yeni görüntülere ulaşıldı
Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Avcılar'da bir inşaatın temeli kazılırken bitişikteki kaldırım ve yol kısmen çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin halkına başsağlığı mesajı
Van'daki 5 ilçede 4 bin çığ patikası tespit edildi

Benzer haberler

Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı

Türkiye'de kadın futbolu yatırım ve desteklerle gelişecek

A Milli Futbol Takımı özel maçta Çekya'yı konuk edecek

A Milli Futbol Takımı özel maçta Çekya'yı konuk edecek
Eski başkan Adnan Polat, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyor

Eski başkan Adnan Polat, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyor
Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile yollar ayrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet