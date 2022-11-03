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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin'in KGM’deki cenaze törenine katılıyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA Spor Masası’na konuk oldu
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Spor, Futbol

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA Spor Masası'na konuk olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

Serdal Kalaycı   | 03.11.2022
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA Spor Masası'na konuk olacak

İstanbul

AA Spor Masası programında soruları yanıtlayacak TFF Başkanı Büyükekşi, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Saat 13.30'da başlayacak ve AA sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek yayını abonelerimiz alabilecek.

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