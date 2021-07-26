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Spor, Futbol

Türk futbol kulüpleri 5 yılın ardından yurt dışından bonservisli oyuncu transferinde açık verdi

Türk futbol kulüpleri, 5 yılın ardından ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu geçen yıl yurt dışından bonservisli oyuncu transferinde 39 milyon dolar açık verdi.

Erdal Çelikel   | 26.07.2021
Türk futbol kulüpleri 5 yılın ardından yurt dışından bonservisli oyuncu transferinde açık verdi

Ankara

Çin'in Vuhan kentinde 2019'un sonunda ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, hayatın tüm alanlarını olduğu gibi spor organizasyonlarını ve dolayısıyla futbol kulüplerinin gelirlerini de etkiledi.

Salgın nedeniyle maçlar seyircisiz oynanırken, bu durum dünya genelinde kulüplerin stadyum ve maç günü satış hasılatlarından mahrum kalmalarına yol açtı. Gelirlerde yaşanan düşüş, yabancı kulüpler kadar Türk kulüplerinin transfer politikalarına da yansıdı.

Transfer harcama dengesinde yeniden açık verildi

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2009-2015 döneminde Türk kulüpleri yurt dışından bonservisli oyuncu transferinde sürekli açık verirken, bu açığın miktarı 2013'te 96 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Ancak UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymayan kulüplere yönelik ciddi yaptırımları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kulüplerin transfer harcamalarında daha dikkatli davranmaları sonucunu doğurdu.

Bu yaklaşımın neticesinde 2016-2019 döneminde Türkiye oyuncu transferinde dış ticaret fazlası verirken, söz konusu fazla 2018 yılında 80 milyon dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Transfer gelir-gider dengesindeki bu olumlu seyir salgının etkili olduğu geçen yıl ise kesintiye uğradı. Bu dönemde Türk kulüpleri 41 milyon dolarlık yurt dışı transfer harcamasına karşılık sadece 2 milyon dolar gelir elde edebildi ve böylece 2020'yi 39 milyon dolarlık açıkla kapattı.

Söz konusu yılda transfer harcamalarının önemli bir kısmı ocak (8 milyon dolar), ağustos (9 milyon dolar) ve aralık (7 milyon dolar) aylarında gerçekleştirildi

Ayrıca geçen yılın haziran ayında gelir-gider dengesinin sıfır olması dikkati çekti.

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