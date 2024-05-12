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Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor karşılaşması ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle tamamlandı.

Savaş Güler  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
TÜMOSAN Konyaspor Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor karşılaşması MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

4. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cikhalleshi'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.

20. dakikada Konyaspor öne geçti. N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen N'zonzi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

23. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün dışarıya çıkardığı pozisyonda Guilherme, gelişine bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

38. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan ortasında topa yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Cikalleshi'nin pasında sol kantta topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

64. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası içerisindeki sert şutunda, Konyaspor defansı topu kale çizgisinden çıkardı.

67. dakikada sol kanattan Fofana'nın ortasında yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma, TÜMOSAN Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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