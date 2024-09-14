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Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Samsunspor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 yendi.

İlyas Gün  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Samsunspor'u yendi

Samsun

İlk yarı 

16. dakikada gelişen Samsunspor atağında Dimata'nın ceza sahası çizgisi önünden çektiği sert şutta, top kaleci kaleci Slowik'ten oyun alanına döndü.

30. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti. Misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Pedrinho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Konyaspor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Bu arada iki takım futbolcuları, karşılaşma öncesindeki seremoniye, "Çocuklar Narin'dir karanlıklara teslim etmeyelim!" yazılı pankartla çıktı.

İkinci yarı 

55. dakikada gelişen misafir takımın atağında Pedrinho'nun sağ dan yaptığı ortada, ceza sahasında Benasser'in ters vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak topa sahip oldu.

59. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Ndao, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu, yan direğe çarpan top oyun alanına döndü.

74. dakikada Samsunspor'un kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altpas içine ortasında iyi yükselen Laura kafayla vurdu, kaleci Slowik son anda topu kornere çeldi.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve TÜMOSAN Kanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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