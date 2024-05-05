Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzon
Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada Trezeguet'nin ağrı hissederek oyundan çıktığını anımsattı.
Mısırlı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Beşir, "Muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
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Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 5, 2024
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