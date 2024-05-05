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Spor, Futbol

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mahmoud Trezeguet'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

Hakan Burak Altunöz  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzon

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada Trezeguet'nin ağrı hissederek oyundan çıktığını anımsattı.

Mısırlı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Beşir, "Muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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