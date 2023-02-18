Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,695.50
BTC/USDT
24,578.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında vefat etti.

Selçuk Kılıç   | 18.02.2023
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti Fotoğraf: Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı’yı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." denildi.

Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır hastalığı nedeniyle evde tedavi gören efsanevi teknik direktörün akşam saatlerinde vefat ettiğini söyledi.

Hakan Özyazıcı, yarın İskenderpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından Özyazıcı'nın cenazesinin toprağa verileceğini de kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası
Pazar sabahı bazı Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri yapılamayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespiti yapıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç: Temiz suya erişim sorununun çözümü noktasında çalışmalar sürüyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan Malatya'da "daha da güçleneceğiz" mesajı

Benzer haberler

Medipol Başakşehir, Ayberk Kaygısız'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Ayberk Kaygısız'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti

Trabzonspor'un Almanya'da oynayacağı özel maç ertelendi

Trabzonspor'un Almanya'da oynayacağı özel maç ertelendi
Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı

Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı
Galatasaray'ın tarihindeki ilk Kanadalı futbolcu Adekugbe oldu

Galatasaray'ın tarihindeki ilk Kanadalı futbolcu Adekugbe oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet