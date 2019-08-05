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Spor, Futbol

Trabzonsporlu Yazıcı transfer görüşmesi için Fransa yolcusu

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Fransa'da futbol kulübü Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.

Seyit Ahmet Eksik   | 05.08.2019
Trabzonsporlu Yazıcı transfer görüşmesi için Fransa yolcusu

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yusuf Yazıcı'yı transfer görüşmesi için gittiği Fransa'nın Lille kentine Trabzon Havalimanı'ndan çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti. 

Yazıcı'yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi.

Taraftardan destek istedi

Taraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz." dedi.

Trabzonsporluların kalbinin en en derinlerinde olacağını ifade eden Yazıcı,"Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin." diye konuştu.

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