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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth: Gol krallığı öz güvenime katkıda bulundu

Alexander Sörloth, "Geçtiğimiz sezon 33 gol attım. Bu süreçte baskı dışarıdan değil, kendimden geliyor. Ben her zaman daha iyisini yapmaya odaklanıyorum." dedi.

Tuğba Yardımcı   | 22.08.2020
Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth: Gol krallığı öz güvenime katkıda bulundu

Trabzon

Trabzonspor'un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, gol krallığının öz güvenine katkıda bulunduğunu ifade ettti.

Sörloth, bordo-mavili kulübün medya merkezine verdiği röportajda, geçen sezon iniş ve çıkışlar yaşadıklarını anlattı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Sörloth, "Aslında iki hedefimiz vardı. Biri Süper Lig'de şampiyon olmak, diğeri ise Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Bunlardan sadece birini gerçekleştirebildik ve Türkiye Kupası'nı kaldırdık. Aslında bu durum yeni sezon için takımımızı daha da iştahlandırıyor. Sezonun genelinde baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sörloth, hem kendisinin hem de takımın başarılı bir sezon geçirdiğini düşündüğünü dile getirerek, "Gol krallığı öz güvenime biraz daha katkıda bulundu. İstediğim ve olmaya çalıştığım bir yerdi. Tabii ki en büyük hedefimiz Süper Lig'de şampiyon olmaktı ama bunu başaramadık. Gol kralı olmak benim için ekstra bir başarı oldu." ifadelerini kullandı.

"Anders, defansta çok iyi işler yapabilen bir oyuncu"

Alexander Sörloth, bordo-mavili takımın yeni transferi Anders Trondsen hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

"Kendi ülkesinden birinin Trabzon'da yaşamış ve Trabzonspor'da bulunması onun işlerini kolaylaştıracaktır. Bunu başarabilecek güçte bir isim. Tabi ki hem benim için hem de Anders için bir arkadaşının Trabzon'da olması çok büyük bir şans. Taraftarlarımız, Anders oynamaya başladığında nasıl bir futbol karakteri olduğunu hızlıca öğrenecek. Anders, defansta çok iyi işler yapabilen bir oyuncu. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Onun adına işleri daha da zorlaştırmamak için kendisinden çok bahsetmek istemiyorum ama sahada kendini gösterecektir. Oynadığı zaman hangi kalitede, hangi özelliklere sahip olduğu tüm taraftarımız görecek."

Teknik direktör Eddie Newton'un net fikirlere sahip biri olduğuna dikkati çeken Sörloth, yeni sezon antrenmanlarına genel olarak baktığında seviyenin daha yukarıda olduğunu gördüğünü aktardı.

Sörloth, gol krallığı unvanının kendisi üzerinde baskı oluşturmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aslında baskıyı ben kendi üzerimde oluşturuyorum. Her seferinde daha iyi olmaya, her zaman bir önceki sezondan daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi 33 gol attım. Bu sezonda hedefim tabi ki bunun üzerine çıkabilmek. Bu süreçte baskı dışarıdan değil, kendimden geliyor. Ben her zaman daha iyisini yapmaya odaklanıyorum."

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