Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Trabzon
Karşılaşmanın 3. dakikasında sağ taraftan Zubkov'un pasında, ceza alanı içinde Visca'nın şutunda kaleci Sousa'dan dönen topu Banza, yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0
15. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Fredy'nin pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Seferi'nin sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1
20. dakika Sipay Bodrum FK, öne geçti. Sağ taraftan Gökdeniz Bayrakdar, Mustafa Eskihellaç'tan aldığı topu Seferi'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza alanı çıkardığı topu Bardhi, yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-2
22. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği sağladı. Okay Yokuşlu'nun sağ taraftan attığı uzun topta ceza alanı içinde Ajeti'den kurtulan Mustafa Eskihellaç, aşırtma bir vuruşma topu filelere yolladı: 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.
50. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Ali Aytemur'un kafa vuruşunda, top yan direkten oyuna döndü.
58. dakikada Okay Yokuşlu'nun uzak mesafeden şutunda kaleci Sousa, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.
64. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında altıpas çizgisi üzerinde Visca'nın şutunda top üsten auta gitti.
65. dakikada Cham'ın pasında yakın mesafeden Visca'nın şutunda top yan direğe çarparak uzaklaştı.
66. dakikada Fredy'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol üst köşesine gelen topu yatarak kornere çelmeyi başardı.
Konuk takımda ilk sarı kartını 75. dakikada gören Fredy, 78. dakikada ikinci kart sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
85. dakikada Bardhi'nin soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ajeti'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
89. dakikada bu kez Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Karşılaşmanın normal süresi 2-2 tamamlandı.
98. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Zubkov'un, ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Sousa'yı geçen top direğin dibinden filelerle buluştu: 3-2
Uzatmaların ilk yarısı Trabzonspor'un 3-2'lük üstünlüğü ile geçildi.
109. dakikada Trabzonspor'da Mendy, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
112. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu yakın mesafeden Ajeti kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.
114. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ajeti'nin kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hiç beklemediğimiz anlar yaşadık ve çok yorulduk
Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle turu atladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Hiç beklemediğimiz anlar yaşadık ve çok yorulduk. Fiziksel, çok yoğun bir maç oldu. Top bizdeyken olumlu şeyler beklediğimin üzerinde olabilir gayet iyi denemelerimiz oldu ama top rakipteyken takım savunması ile ilgili daha iyi olmamız lazım." dedi.
Sipay Bodrum FK'nın yeni teknik adamıyla beraber çıkış yakaladığını ve ciddi geçiş takımı olduğunu kaydeden Tekke, şöyle devam etti:
"Rakibin pozisyonu var denilmez ama yaptığımız hatalardan dolayı 2 gol yedik. Daha fazla denemeliyiz daha cesur oynamalıyız. Maçın benim açımdan olumsuz tarafı, ön alan baskısının lokasyon dediğimiz konumlanmasında birkaç oyuncunun hata yapmasından dolayı bekleme durumu ve karşılama durumuna geçtik, bu benim istediğimiz bir şey değildi. Ancak neticede oyuncularımın özellikle giren çıkan tüm genç, tecrübeli hepsinin belki de buna ihtiyacı vardı. Çok zor durumda arkadaşı, takımı için koşma, taraftarı, camia için koşma, mücadele etme, oyunun son bölümünü de bu şekilde tamamladık. Bu benim için çok olumlu. Bazen çok şey söylersiniz, içerde birlikteliği sağlayamayabilirsiniz ama bazı anlar yaşarsınız ki, bu anlar benim için bizim için değerliydi."
Tekke, yorulduklarını belirterek, "Şimdi hemen bunu bir tarafa bırakıp önümüzde yine çok zor bir maç var. Her maçımızın zor olacağını söylemiştim zaten. Çok zor bir maç var, dinleneceğiz ve hafta sonu Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." diye konuştu.
Maçta hakem yönetimine ilişkin bir soruya da Tekke, "Canlı yayında da söyledim. Oyuncularıma söylediğim şey var hakemlerle ilgili. Hakemlerle ilgili teknik hayatımın başında söyleyeceğim şeyler var, dedim. Kısa ve öz. Ben iyi kokular almadım açıkçası. Kenardan iyi kokular almadım. Bu kadar." dedi.
Maç içinde oyuncu değişikliklerinde oyuncuların beklentilere cevap verip vermediğine ilişkin bir soruya Fatih Tekke şu şekilde yanıt verdi:
"Eksik kaldığımız, rakibin eksik kaldığı, yorulduğumuz anlar, değişikler, hafta sonu maç var... Bütün hepsini düşündüğünüzde ben de hayatımda herhalde böyle bir maç bir daha oynamam. Değişiklikler, hiç hayatlarında belki de o mevkilerde oynamamış oyuncular, oralara çekmeler, hepsi de çok ciddi cevap verdiler bence. Oyunun son bölümünde futbolla ilgili konuşacağım şeyleri az önce ifade ettim. Oyunun son bölümünde artık mücadele ve duyguyla oynadık. Yani 9 kişiyle sistemi ben henüz bilmiyorum. Dolayısıyla öyle bir şey planlamamıştım açıkçası. Belki de bundan sonra planlamam gerekiyor yani. 9 kişiye kadar bir formasyon planlamam gerekiyor Trabzonspor açısından."
Tekke, yayın öncesi de "Biz şampiyon olacağız." dediğini aktararak, "Şampiyon Ligi finaline doğru adım adım gideceğiz. Söylemesi kolay, ben inanıyorum ama. Bu insanlar, buranın çocukları bunu yapar. Bu sene diyorum kızacağız, ona, hakeme, bana, oyuncularıma… Bu sene biraz sabır diyorum." ifadesini kullandı.
"Göreve geldikten sonra değiştirdiğiniz bir şey oldu mu ya da bu yönde ilerleme oldu mu?" şeklindeki bir soruya Tekke "20 gün içerisinde 4 golün 4’ü de set hücumundan. Türkiye’de çizili set hücumundan gol atan takım sayısını bana söyler misin? Bununla ilgili bir fikrin var mı? Dolayısıyla duygu, ben hissediyorum, görüyorum. Oyun düzeni, görüyorum, biliyorum, yaşıyorum çünkü. Çok şey mi, hayır. Ama yine söyleyeyim, birazcık diyelim. O birazcık da bence böyle bir durumda çok." yanıtını verdi.
Trabzonspor'da futbolcu Folcarelli
Trabzonspor'da futbolcu Tim Jabol Folcarelli, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Maçtan galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Folcarelli, karşılaşmadan önce maçın zor geçeceğinin farkında olduklarını belirterek, "Uzunca bir süre diyebileceğimiz bir süre boyunca 10'a 9 oynamak zorunda kaldık. Ama kazandığımız ve tur atladığımız için gerçekten çok mutluyuz." diye konuştu.
Adaptasyon sürecinin iyi gittiğini ifade eden Folcarelli, "Açıkçası ilk haftalarda biraz sıkıntı yaşamıştım. Sözleşmemi imzaladıktan hemen sonra bir sakatlık yaşamak durumunda kalmıştım. Bu sakatlık sonrasında da takım arkadaşlarımı dışarıdan izlemek, saha içerisinde destek olamamak benim adıma da zor bir durum yaratmıştı ama şu an gayet sağlıklıyım, iyi gidiyorum. İlk dakikalarımı da almaya başladım bugün kendi sahamızda, evimizde onun için çok mutluyum." diye konuştu.
Trendyol Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklarına dair soruya ise ise Folcarelli, şu yşanıtı verdi:
"Takım olarak hafta boyunca çok sıkı çalışıyoruz yeni hocamızla birlikte, gayet sıkı çalışıyoruz. Bütün takım arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorlar bütün antrenmanlarda ki maça çıktıklarında da ellerinden gelenin en iyisini gösterebilsinler. Dediğiniz gibi önemli bir maçımız var ama biz maç maç bakıyoruz. Bugün kazandık, bizim için önemli olan buydu. Bir sonraki maçımızı düşüneceğiz, ona odaklanacağız. Hafta sonu taraftarımızın bizden beklentisini biliyoruz, bizim de kendimizden beklentimiz iyi bir oyunla iyi bir sonuç alabilmek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.