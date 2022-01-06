Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Trabzon/Malatya
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.
Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Trabzonspor'da Djaniny, Trondsen, Serkan Asan, Hugo, Edgar ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor, Kouassi ise milli takım kampında yer alıyor. Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Nwakaeme'nin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
Ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Trabzonspor müsabakasından güzel bir sonuçla dönerek sezonun ikinci yarısına iyi başlamanın hesabını yapıyor.
Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.