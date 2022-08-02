Dolar
17.96
Euro
18.35
Altın
1,778.29
ETH/USDT
1,588.20
BTC/USDT
22,905.00
BIST 100
2,669.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

Doğa Kırmızıoğlu, Mutlu Demirtaştan   | 02.08.2022
Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak

Ankara/İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninde, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.

Trabzonspor, play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

Lig yolu

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - ​​Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)

Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO'dan "Ukrayna'ya daha fazla destek" çağrısı
Avrupa havalimanları 'kaos'la boğuşurken İstanbul zirvedeki yerini perçinledi
Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi
Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Benzer haberler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'un tek hedefi var, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'un tek hedefi var, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak

Süper Lig'de 64 sezonda 6 şampiyon

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak
Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor kente geldi

Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor kente geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trabzonspor'u kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trabzonspor'u kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet