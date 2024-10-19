Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,643.90
BTC/USDT
68,196.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında konuşuyor. Fenerbahçe takım kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacakları maç için Samsun'a geldi.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor üç puanı uzatma dakikalarında aldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi. ​​​​​​​

Selçuk Kılıç  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Trabzonspor üç puanı uzatma dakikalarında aldı

Trabzon

İlk yarı 

22. dakikada Draguş'un şutunda savunmadan dönen topu Cham, Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

28. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Malheiro'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Cham'ın ortasında ceza alanı içinde Lundstram'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

62. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yakın mesafeden Piatek'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

68. dakikada Uğurcan Çakır'ın pasında topu Cham'dan alan Piatek'in ceza yayı hemen gerisinden şutunda, top üsten auta çıktı.

80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Mendy'in kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Visca'nın vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 1-0

90+2. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bardhi, topu Ozan Tufan'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Pençe Kilit bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da yapımı süren çevre yolunda incelemede bulundu
Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Almanya Başbakanı Scholz: (İsrail-Filistin) Ateşkes bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor üç puanı uzatma dakikalarında aldı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan adaylık açıklaması

Kayseri'de beraberlik

Kayseri'de beraberlik
Görme engelli kadın futbolcu, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası başarı hedefliyor

Görme engelli kadın futbolcu, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası başarı hedefliyor
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet