Trabzonspor üç puanı uzatma dakikalarında aldı

Trabzon
İlk yarı
22. dakikada Draguş'un şutunda savunmadan dönen topu Cham, Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
28. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Malheiro'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Cham'ın ortasında ceza alanı içinde Lundstram'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
62. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yakın mesafeden Piatek'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
68. dakikada Uğurcan Çakır'ın pasında topu Cham'dan alan Piatek'in ceza yayı hemen gerisinden şutunda, top üsten auta çıktı.
80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Mendy'in kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+1. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Visca'nın vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 1-0
90+2. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bardhi, topu Ozan Tufan'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.