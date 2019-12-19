Euro
6.59
Dolar
5.92
BIST 100
111,010.60
Altın
1,476.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuala Lumpur Zirvesi - “Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü” oturumu
logo
Spor, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Okan Buruk 'Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri'ni seçti

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri", "Süper ay" ve "Millilerden asker selamı" karelerini seçti.

Hilmi Sever   | 19.12.2019
Okan Buruk 'Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri'ni seçti Fotograf: Metin Pala/AA

İstanbul

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı (AA)  muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.


"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

Okan Buruk, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Süper Ay

Yaşam kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Buruk, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.


Millilerden asker selamı

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor

Benzer haberler

Göksel Gümüşdağ'ın seçimi 'İstanbul'un incisi'

Göksel Gümüşdağ'ın seçimi 'İstanbul'un incisi'

Okan Buruk 'Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri'ni seçti

Ozan Kabak Schalke ile 3. golünü kaydetti

Ziraat Türkiye Kupasında Göztepe son 16 turuna çıktı

Ziraat Türkiye Kupasında Göztepe son 16 turuna çıktı
Mustafa Cengiz, Galatasaray'a kayyum atanması başvurusuna tepki gösterdi

Mustafa Cengiz, Galatasaray'a kayyum atanması başvurusuna tepki gösterdi
Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor son 16 turuna yükseldi