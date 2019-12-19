Okan Buruk 'Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri'ni seçti
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri", "Süper ay" ve "Millilerden asker selamı" karelerini seçti.
İstanbul
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri
Okan Buruk, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Süper Ay
Yaşam kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Buruk, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.
Millilerden asker selamı
"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.