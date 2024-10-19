Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike'ta şampiyon oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonu oldu.
Ankara
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışı, İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde koşuldu.
Dünya genelindeki yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun sondan bir önceki 20 turluk yarışına birinci sıradan başladı.
Dünya genelindeki yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun sondan bir önceki 20 turluk yarışına birinci sıradan başladı.
Yarışın ilk turlarından itibaren ikinci sırayı alan Toprak, Jerez'de ilk yarışta damalı bayrağa kadar konumunu korudu ve genel klasmanda puanını 493'e çıkararak sezon şampiyonluğunu garantiledi.
Yarış sonrası, tek teker üzerinde kutlama turu atan Toprak, Kenan Sofuoğlu ve diğer yakınları tarafından Türk bayraklarıyla kutlandı. Ardından uzaylı maskesi takarak saklama kabinine geçen Toprak, altın rengi kaskı ve kostümüyle 2024 şampiyonluğu kutlamalarına ve podyuma doğru hareket etti.
Yamaha takımıyla 2021 yılında ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Toprak, Rokit BMW ekibiyle de 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda da aynı mutluluğu yaşadı.
Jerez'de hafta sonunun ilk yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega birinci, Pata Yamaha Prometeon takımından İtalyan Andrea Locatelli de üçüncü sırada tamamladı.
Toprak, bu sezon 25 kez podyuma çıktı
WSBK'nin 2024 sezonunda toplam 25 kez podyuma çıkan Toprak; 17 birincilik, 6 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.
Bu sezon hem kendisinin hem de şampiyona tarihinin rekorlarını geliştiren 27 yaşındaki Toprak, WSBK kariyerinde çıktığı 220 yarışta 140 kez ilk 3'te yer alarak podyum sevinci yaşadı.
Toprak, genel klasmanda 493 puanla en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile puan farkını yarınki son yarışlar öncesinde (452) 41'de tutarak 2024 Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştı.
Genel klasmanda Alvaro Bautista da 356 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Rokit BMW de Toprak ile ilk şampiyonluğunu kazandı
WSBK'de Yamaha takımıyla 2021 sezonunda ilk şampiyonluğunu kazanan Toprak, 2024 sezonunda Rokit BMW takımıyla adını ikinci kez zirveye yazdırdı.
Rokit BMW ise tarihinin ilk WSBK şampiyonluğunu Toprak Razgatlıoğlu ile İspanya'da kazandı.
Toprak Razgatlıoğlu 2'nci dünya şampiyonluğunu AA'ya değerlendirdi
İspanya'da 2024 Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, "Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdığımız için çok mutluyum ve gururluyum." dedi.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve genel klasmanda puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.
🎙 Toprak Razgatlıoğlu 2'nci dünya şampiyonluğunu AA'ya değerlendirdi:— AA SPOR (@aa_spor) October 19, 2024
💬"Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdığımız için çok mutluyum ve gururluyum"
💬"2024 sezonu tamamıyla istediğimiz gibi gitti" https://t.co/gaAIB7M59N pic.twitter.com/bSmuTIr04L
Jerez de la Frontera kentindeki şampiyonluk kutlamasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Toprak, "Çok mutluyuz çünkü artık stresler bitti diyebiliriz. Uzun bir sezonu şampiyon kapatmak çok mutluluk verici. Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdığımız için çok mutluyum ve gururluyum." diye konuştu.
Gelecek yıllarda da dünya şampiyonluğu istediğini vurgulayan Toprak, şunları söyledi:
"İnşallah önümüzdeki senelerde de aynı performansı sergileyerek tekrar dünya şampiyonluğu elde ederiz. Sadece bir kereyle bitmeyen bir şey, neredeyse yarışlar 8-10 ay sürüyor. Bu 10 ay içerisinde de neredeyse her yarışta başarılı olmanız gerekiyor. 2024 sezonu tamamıyla istediğimiz gibi gitti, istediğimiz başarıları elde ettik ve özellikle bir çok birincilik kazandık. Aslında kazandığımız birincilikler üst üste 13 tane birincilik toplamda 17 kez birincilik o kadar İstiklal Marşı'nı okutmak demek, bunun için gerçekten çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki senelerde de elimizden gelenin en iyisini yaparak tekrar ülkemizi bu şekilde temsil ederiz."
Toprak, MotoGP'de yarışma düşüncesine yönelik soru üzerine de "İnşallah ilerleyen dönemlerde görürüz bakalım şu an net bir şey yok, belki 2026'da." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.