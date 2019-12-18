Yeni Malatyaspor kupada adını son 16 turuna yazdırdı

Ankara
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaştı.
50. dakikada Keçiörengücü 1-0 öne geçti. Abdulkadir Kuzey'in ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.
63. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Diabang, topu içeriye çevirdi. İshak Çakmak'ın şutunda kaleciden dönen topu Abdulkadir Kuzey tamamladı: 2-0.
78. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Robin Yalçın'ın uzun pasında soldan ceza sahasına giren Fofafa'nın çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
87. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Erkan Kaş'ın soldan pasında Guilherme, penaltı noktası civarında yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2.
Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.