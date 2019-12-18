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Spor, Futbol

BtcTurk Yeni Malatyaspor kupada adını son 16 turuna yazdırdı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalarak, son 16 turuna yükseldi.

Halil İbrahim Avşar   | 18.12.2019
BtcTurk Yeni Malatyaspor kupada adını son 16 turuna yazdırdı Fotoğraf: Erçin Top/AA

Ankara

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaştı.

50. dakikada Keçiörengücü 1-0 öne geçti. Abdulkadir Kuzey'in ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.

63. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Diabang, topu içeriye çevirdi. İshak Çakmak'ın şutunda kaleciden dönen topu Abdulkadir Kuzey tamamladı: 2-0.

78. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Robin Yalçın'ın uzun pasında soldan ceza sahasına giren Fofafa'nın çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

87. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Erkan Kaş'ın soldan pasında Guilherme, penaltı noktası civarında yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2.

Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

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