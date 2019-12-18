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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupasında Göztepe son 16 turuna çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, son 16 turuna çıktı.

Ali Korkmaz   | 18.12.2019
Ziraat Türkiye Kupasında Göztepe son 16 turuna çıktı Fotoğraf: Evren Atalay/AA

İzmir

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, son 16 turuna çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanmıştı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında sol kanat son çizgiden Yasin Öztekin'in kaleye gönderdiği top direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlakla ceza sahası içinde buluşan Eren Derdiyok'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.

39. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Yasin Öztekin'in ortasında penaltı noktası yakınındaki Eren Derdiyok, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

41. dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Sarper Barış Saka penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan Sercan Yıldırım, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle biten müsabakada Göztepe 76. dakikada tekrar öne geçti. Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Mossoro kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Göztepe, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

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