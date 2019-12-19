Göksel Gümüşdağ'ın seçimi 'İstanbul'un incisi'
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Göksel Gümüşdağ; haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.
Göksel Gümüşdağ, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'e ait "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde İsa Terli imzası taşıyan "İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçti.
Başkan Gümüşdağ, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.
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