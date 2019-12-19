Euro
6.59
Dolar
5.92
BIST 100
110,991.10
Altın
1,476.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuala Lumpur Zirvesi - “Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü” oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Göksel Gümüşdağ'ın seçimi 'İstanbul'un incisi'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilmi Sever   | 19.12.2019
Göksel Gümüşdağ'ın seçimi 'İstanbul'un incisi' Fotoğraf: Metin Pala/AA

İstanbul

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Göksel Gümüşdağ; haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı. 

Göksel Gümüşdağ, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'e ait "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde İsa Terli imzası taşıyan "İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçti.

Başkan Gümüşdağ, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor

Benzer haberler

Göksel Gümüşdağ'ın seçimi 'İstanbul'un incisi'

Göksel Gümüşdağ'ın seçimi 'İstanbul'un incisi'

Okan Buruk 'Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri'ni seçti

Ozan Kabak Schalke ile 3. golünü kaydetti

Ziraat Türkiye Kupasında Göztepe son 16 turuna çıktı

Ziraat Türkiye Kupasında Göztepe son 16 turuna çıktı
Mustafa Cengiz, Galatasaray'a kayyum atanması başvurusuna tepki gösterdi

Mustafa Cengiz, Galatasaray'a kayyum atanması başvurusuna tepki gösterdi
Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor son 16 turuna yükseldi