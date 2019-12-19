Euro
6.59
Dolar
5.92
BIST 100
111,005.80
Altın
1,476.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuala Lumpur Zirvesi - “Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü” oturumu
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Yabancı uyruklu öğrencilerin tercihi 'Raftingin zorlu parkuru' oldu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına oy verdi.

Zafer Göder   | 19.12.2019
Yabancı uyruklu öğrencilerin tercihi 'Raftingin zorlu parkuru' oldu

Bolu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına oy verdi.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Irak, Yemen, Afganistan ile Makedonyalı öğrenciler, beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı.

Irak uyruklu öğrenci Muhammed Alkassap "spor" kategorisinde Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru", Yemen uyruklu Aydar Humaykani "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", Afganistan uyruklu Habibullah Yoldash "haber" kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" ve Makedonya uyruklu Esra Alit ise "haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" isimli fotoğraflarından yana tercihte bulundu.


Raftingin zorlu parkuru

Irak uyruklu öğrenci Muhammed Alkassap, fotoğrafları çok beğendiğini ifade ederek, "Seçmekte zorlandım ama beğendiğim bir fotoğrafa oy verdim. AA muhabirleri dünyanın her yerinden çok güzel fotoğraflar çekiyor." dedi.

Yemen uyruklu Aydar Humaykani, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Burada dünyanın her yerinden fotoğraflar gördüm. Çok güzel fotoğraflar çekmişler." diye konuştu.

Makedonya uyruklu Esra Alit de dünyadaki gelişmelerin fotoğrafını çekerek bunları herkesin görmesini sağlayan AA muhabirlerine teşekkür etti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor

Benzer haberler

Yabancı uyruklu öğrencilerin tercihi 'Raftingin zorlu parkuru' oldu

Yabancı uyruklu öğrencilerin tercihi 'Raftingin zorlu parkuru' oldu

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'ın seçimi 'Millilerden asker selamı' oldu

Turkcell Genel Müdürü Erkan'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu

Yunus Emre'nin mezarının Mengen'de olduğu iddiasıyla inceleme yapıldı

Yunus Emre'nin mezarının Mengen'de olduğu iddiasıyla inceleme yapıldı
Gazeteci Küçükkaya'nın tercihi ' Beyaz yürüyüş' oldu

Gazeteci Küçükkaya'nın tercihi ' Beyaz yürüyüş' oldu
Kayseri'deki oto tamircilerin tercihi 'Harran'da yaşam' oldu

Kayseri'deki oto tamircilerin tercihi 'Harran'da yaşam' oldu