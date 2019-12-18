Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
110,574.70
Altın
1,474.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor'a 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor son 16 turuna yükselen taraf oldu.

Halife Yalçınkaya   | 18.12.2019
Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. 

Turun ilk maçını İstanbul'da 2-0 kazanan Sivasspor, ikinci maçta yenilgiye rağmen son 16 turuna yükselen taraf oldu.

78. dakikada Halil Çelik'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper Karaman, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşma Esenler Erokspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor

Benzer haberler

Mustafa Cengiz: Kayyumun Galatasaray'a atanması hiç hoş bir şey değil

Mustafa Cengiz: Kayyumun Galatasaray'a atanması hiç hoş bir şey değil

Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor son 16 turuna yükseldi

Yeni Malatyaspor kupada adını son 16 turuna yazdırdı

Beşiktaş maçı kaybetmesine rağmen tur atladı

Beşiktaş maçı kaybetmesine rağmen tur atladı
Göksel Gümüşdağ'dan TFF'ye çağrı

Göksel Gümüşdağ'dan TFF'ye çağrı
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu

FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu