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Spor, Futbol

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, altyapı akademisi teknik heyetinden bilgi aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, kulübün altyapı akademisi teknik heyetiyle bir araya geldi.

Göktuğ Ergün  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, altyapı akademisi teknik heyetinden bilgi aldı

Trabzon

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem'den altyapıdaki mevcut durum ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Bjelica'nın en yakın zamanda ekibiyle akademiyi ziyaret edeceği aktarılarak, "Gençlik Geliştirme Direktörümüz İlker Erdem tarafından teknik direktörümüz Bjelica'ya üzerinde isminin yazılı olduğu plaket takdim edilirken, toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu." denildi.


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