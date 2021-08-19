Euro
9.97
Altın
1,780.30
Dolar
8.52
BIST 100
1,439.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadıkları Helsinki karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bu oyunun karşısında kaybettik diye gerçekten üzgünüm

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İtalya temsilcisi Roma'ya 2-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu oyunun karşısında kaybettik diye gerçekten üzgünüm" dedi.

Selçuk Kılıç   | 19.08.2021
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bu oyunun karşısında kaybettik diye gerçekten üzgünüm Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Trabzon

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Medical Park Stadı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, 23. dakikaya kadar oyununun dengeli geçtiğini, hatta biraz da ellerinde olduğunu belirtti.

İki takımın da birbirlerine oyun kurarken ve karşılarken de benzer oynadığını ifade eden Avcı, "Tabii ki hızı, kalitesi farklı. 22'den sonra oyunu Roma’ya verdik. Pozisyon vermedik. Erken top kayıpları, seti oynamadan çabuk final paslarıyla veya tekrar geriye döndüğünde rakibi daha üzerine getirirsin. Dünyanın en iyi savunma yaptıran hocasına karşı merkezi de özellikle kapatarak, kenarlara yönlendirerek orada baskı yapmak istediler." şeklinde konuştu.

Avcı, kendilerinin de başka planla cevap vermeye çalıştığını kaydederek, şöyle devam etti:

"İkinci yarı oyun tamamen bizim elimizdeydi. Rakip, tamamen geçiş takımı. Merkezi kapalı yapıp, bazen seni geri döndüren, bazen kenara yönlendiren ama merkezi boşaltmayan bir Şampiyonlar Ligi takımı. Bir geçişten, bir de duran toptan gol yedik. Pozisyon zenginliğimiz daha fazla. Oyunu 1-1’den sonra koparabilirdik. Fırsat ellimizdeyken kaybettik diye üzülüyorum. Ama oyun anlamında cebimize koyduğumuz çok önemli mesajlar var. İyi bir teknik direktörleri var. Oyunun genel anlamda olumlu mesajları çok fazla. Bu oyunun karşısında kaybettik diye gerçekten üzgünüm ama önümüzdeki hedeflere gidebilmek için çok önemli mesajların olduğu bir Trabzonspor vardı."

Taraftarın da oyundan mutlu olduğunu ifade eden Avcı, "Mağlup olmayı tabii ki biz de istemiyoruz ama oyun bizi çok heyecanlandırıyor ve ileriye doğru mesajlar veriyor. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sivasspor maçından sonra bir strateji belirleyeceğiz. O gün geldiğinde Roma da kazanmak için ne yapabiliriz ona bakacağız. Biz de kazanmak için her şeyi deneyeceğiz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
Filistin’de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya Başbakanı Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 962 kişi öldü

Benzer haberler

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı

'Bu oyunun karşısında kaybettik diye gerçekten üzgünüm'

'Trabzonspor, çok iyi takım, taraftarları mükemmeldi'

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında avantajı kaybetti

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında avantajı kaybetti
Trabzonspor, Roma'ya mağlup oldu

Trabzonspor, Roma'ya mağlup oldu
'Şampiyonlar Ligi maçı havasında bir karşılaşma olacak'

'Şampiyonlar Ligi maçı havasında bir karşılaşma olacak'