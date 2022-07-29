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Spor, Futbol

Trabzonspor, Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da yarın Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç   | 29.07.2022
Trabzonspor, Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak

Trabzon

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor, Süper Kupa'yı üçüncü kez aynı sahada müzesine getirmek istiyor.

Bordo-mavili takım, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Şampiyon tamamladığı geçen sezon son karşılaşmasını 22 Mayıs'ta İstanbul'da Medipol Başakşehir ile oynayan bordo-mavililer, 68 gün aradan sonra bir resmi maça çıkacak.

Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesi kendilerine ayrılan tribün biletlerinin büyük bölümünü tüketti. Karadeniz ekibinde, yarınki kupa maçı öncesi Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla İstanbul'a gidecek.




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