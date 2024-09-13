Dolar
33.93
Euro
37.63
Altın
2,579.20
ETH/USDT
2,356.10
BTC/USDT
58,146.00
BIST 100
9,629.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Didim'e götürülecek.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, yeni transferlerinden Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hakan Burak Altunöz  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Trabzonspor, Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzon

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Banza ile yapılan sözleşmenin ardından konuşan kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor olarak her zaman hedeflerine uygun futbolcuları kadrolarına katmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Futbolcunun takıma önemli güç katacağını aktaran Doğan, "Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza'ya da Trabzonspor'a hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.

Banza ise mutlu ve heyecanlı olduğunu aktararak, "Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum. Trabzonspor'un başarılarına katkıda bulunmak ve bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

28 yaşındaki futbolcunun 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonla bağlandı
Bakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile bir araya geldi
Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
TCG Alemdar, Norveç'teki DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağlıyor

Benzer haberler

Trabzonspor, Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınmayacak

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi yarın sona eriyor

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi yarın sona eriyor
Konyaspor, Hamidou Keyta’yı transfer etti

Konyaspor, Hamidou Keyta’yı transfer etti
Hatayspor, Kosta Rikalı stoper Calvo'yu transfer etti

Hatayspor, Kosta Rikalı stoper Calvo'yu transfer etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet