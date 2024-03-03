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Spor, Futbol

Trabzonspor, şampiyonluk sonrası ilk peşinde

Bordo-mavililer, yarın Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra ilk kez art arda 4 maç kazanma başarısı gösterecek.

Selçuk Kılıç  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Trabzonspor, şampiyonluk sonrası ilk peşinde

Trabzon

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor karşısında kazanması durumunda şampiyonluk sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak.

En son 2021-2022 sezonun 23 ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, daha sonraki dönemde hiç 4 maç art arda kazanma başarısı gösteremedi.

Ligin son 3 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0, evinde Yukatel Adana Demirspor'u da 1-0 yenen bordo-mavililer, 4. maçından da galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Son seri de Abdullah Avcı yönetiminde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda bir kez 8 maç, bir kez de 5 maçlık galibiyet serisi elde etmişti.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından en fazla 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, tekrar takımın başına getirdiği Avcı ile yine şampiyonluk sonrası en iyi seriyi elde etmenin mücadelesini verecek.

75 hafta sonra

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçında galip gelmesi durumunda 75 hafta sonra ilk gerçekleştirmiş, 2021-2022 sezonunun 27. haftasından itibaren ilk kez 4 maç art arda kazanmış olacak.

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