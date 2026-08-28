Ganalı futbolcu Oppong, Fenerbahçe için İstanbul'da

Emre Doğan, Melik Fırat Yücel
28 Ağustos 2026•Güncelleme: 28 Ağustos 2026
Fransa'nın Nice kentinden Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 22 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli takımın futbol direktörü Oğuz Çetin karşıladı.
Oppong ile transfer görüşmelerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Fransa'nın Nice takımında forma giyen Kojo Peprah Oppong, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta bir gol kaydetti.