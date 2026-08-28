Zeytinburnu'nda İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı

Gökçe Karaköse, Veysel Ensar Gökcegözog, Ahmet Cemil Yeşilmen
28 Ağustos 2026•Güncelleme: 28 Ağustos 2026
Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Araçta sıkışan İETT şoförü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bazı yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken hafif yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yol Bakırköy istikameti trafiğe kapatıldı.