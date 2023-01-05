Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Trabzon
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bitexen Giresunspor konuk etti.
5. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.
13. dakikada Kuwas'ın ceza alanı çizgisi önünden şutunda, savunmada Hugo'ya çarpan top direğin hemen dibinden kornere çıktı.
18. dakikada Bakasetas'ın şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.
27. dakikada sağ taraftan Hayrullah Bilazer'in pasında, yakın mesafede uygun durumda bulunan Bajic'in yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.
30. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Bajic'in sırtına çarpan top filelere gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
54. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti.
67. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Trezeguet'in kafa şutunda, kaleci Onurcan Piri, güçlükle topu üsten kornere çeldi.
68. dakikada Bakasetas'ın bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu uzanarak kornere gönderdi.
69. dakikada Trabzonspor, art arda 3. korner atışında golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı korner atışında, arka direkteki Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Gomez, filelere gönderdi: 2-0
75. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren ve topla ilk kez buluşan iki oyuncusuyla golü buldu. Djaniny'in sağdan pasında ceza yayı üzerinden Doğucan Haspolat'ın yerden şutunda top sol direk dibinden filelerle buluştu: 3-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor evinde yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı
Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 668 güne taşıdı.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Bajic (kendi kalesine), 69. dakikada Gomez, 75. dakikada Doğucan Haspolat'tan geldi.
Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 33 lig maçında 21 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.
Trabzonspor, puanı 29 puana çıkararak 5. sıraya yükseldi. Bitexen Giresunspor ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.
Gomez, cezalı duruma düştü
Trabzonspor'da ikinci golü atan Maxi Gomez, cezalı duruma düştü.
Bordo-mavili futbolcu, ligde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.
Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: İki duran toptan yediğimiz goller bizi sıkıntıya soktu
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri karşısında iki duran toptan yedikleri gollerin kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi.
Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 yıldır sahasında kaybetmeyen Trabzonspor karşısına kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Kazanmasak da puan almak önemliydi. İyi gidişatımızı sürdürmek istiyorduk ancak olmadı." dedi.
İlk yarı iyi oynadıklarını, rakibe pozisyonlar vermediklerini ifade eden Keleş, şunları söyledi:
"Çıkarken sonuçlandıramadığımız pozisyonlar oldu. Üzgünüz ama ilk 70 dakika oynadığımız oyun olumluydu. İki duran toptan yediğimiz goller bizi sıkıntıya soktu. Çok çalışmaya karşın duran toplar, Trabzonspor'un en güçlü yanıydı. Duran toptan kendi kalemize bir de rakibin attığı golle sıkıntıya girdik. Oyuncu değişikliklerinden sonra kadro kalitesi Trabzonspor'un çok daha iyiydi. Oyun da kopmuştu. 3-0 yenildik, üzgünüz. Ümraniyespor maçını kazandığımız zaman istediğimiz hedefe ulaşmış olacağız. Bizi buraya gelip destekleyen taraftarımıza da galibiyet hediye edemedik üzgünüz, onlara teşekkür ederiz."
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Yeni yıl itibarıyla yeni başlangıçlar için önemli galibiyet aldık
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, yeni yıl itibarıyla yeni başlangıçlar için önemli galibiyet aldıklarını söyledi.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Giresunspor'un yörenin takımı olduğunu belirterek, "Hakan hocayla beraber istikrarlı şekilde bir alt ligden beri önemli işler yapıyorlar. Son 4 maçta 10 puan topladılar. Galatasaray, Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenmişler. Oyun stratejilerini iyi uyguluyorlar. Biz de geçen hafta dramatik mi talihsiz gün mü dersiniz, kırılma maçı oynadık. O maçın üzerinde çalışarak yeni yıl itibarıyla yeni başlangıçlar için önemli galibiyet aldık." şeklinde konuştu.
Visca'nın sakatlanmasının kendilerini zor durumda bıraktığını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:
"Pragmatik düşünmek, formasyonda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. 4-4-2 şeklinde oyuna başladık. Oyuncu grubunun 'savunmada nasıl karşılayacağız, hücumda neler yapacağız, baskıya nasıl devam edeceğiz' demesi, teknik taktik konuşmaları beni mutlu ediyor. Oyunu ilk yarı koparabilirdik. Oyuncu, fiziksel, zihinsel yıpranma nedeniyle ilk yarıda maçı koparmak istedi. Bazen doğru oynadık, bazen telaş yaptık. İlk golü duran toptan kendi kalelerini attılar. Ondan sonraki goldeki atak doğru organizasyondu. Doğru yaparsan oyun ödüllendirir. İkinci golü bulduktan sonra zihinsel rahatlama oldu, özgüvenli oynayarak pozisyonlar bulduk. Kulübedeki oyuncular da oyuna girerek önemli katkı sağladı. Bir geçiş döneminde, seri galibiyetler için önemli galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.