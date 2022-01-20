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Spor, Futbol

Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Selçuk Kılıç   | 20.01.2022
Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

Trabzon

Ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 318 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.

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