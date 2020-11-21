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Spor, Futbol

Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Selçuk Kılıç   | 21.11.2020
Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak

Trabzon

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermenin mücadelesini verecek.

Ligde 5 haftadır galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibinde, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı'nın sakatlığı bulunuyor. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.

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