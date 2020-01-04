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Spor, Futbol

Trabzonspor Ndiaye'yi borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığını borsaya bildirdi.

Selçuk Kılıç   | 04.01.2020
Trabzonspor Ndiaye'yi borsaya bildirdi

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Ndiaye'ye yarım sezon için 1 milyon avro garanti ücret, menajerine 100 bin avro, İngiliz kulübü Stoke City'e de 150 bin sterlin ödeyecek. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150 bin sterlin ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Transfer ile ilgili ayrıca 100 bin avro menajerlik bedeli ödenecektir."


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