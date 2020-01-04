Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Macid el Mühendis için Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından ardından göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir araya geldi.

Selçuk Kılıç   | 04.01.2020
Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek

Trabzon

Trabzonspor'un internet sitesinde yer alan habere göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri teknik direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle yemek organizasyonunda buluştu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki restoranda gerçekleşen programda, Ağaoğlu, teknik direktör Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Trabzonspor Ndiaye'yi borsaya bildirdi

Trabzonspor Ndiaye'yi borsaya bildirdi

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek

Altınordu'nun yeni yıldız adayı Ravil Tagir'in hedefi Real Madrid'de oynamak

Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı

Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak

Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Futbolda ara transfer dönemi başladı

Futbolda ara transfer dönemi başladı