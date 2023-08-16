Dolar
27.06
Euro
29.58
Altın
1,903.11
ETH/USDT
1,826.00
BTC/USDT
29,204.00
BIST 100
7,598.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kosovalı futbolcu Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Kosovalı futbolcu Milot Rashica, İstanbul'a geldi.

Emre Doğan  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Kosovalı futbolcu Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'da Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

Rashica, basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Norwich City'den kadrosuna katacağı Milot Rashica ile yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Rashica, Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 6 gole imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 makaron ele geçirildi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Bayburt'ta dağlık alandaki örtü yangını söndürüldü
Depremden etkilenen su ürünleri yetiştiricileri zarar tazmini için 8 Eylül'e kadar başvurabilecek
Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

Benzer haberler

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkacak

Fenerbahçe Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
Kosovalı futbolcu Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'da

Kosovalı futbolcu Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna katılan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna katılan takımlar belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet