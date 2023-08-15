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Spor, Futbol

Beşiktaş, Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başladı

Süha Gür  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Beşiktaş, Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başladı

Istanbul

Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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