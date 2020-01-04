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Spor, Futbol

Osmanlıspor Kulübü el değiştiriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı konusunda anlaşmaya varıldı.

Halil İbrahim Avşar   | 04.01.2020
Osmanlıspor Kulübü el değiştiriyor

Ankara

Alınan bilgiye göre, TFF 1. Lig'de ilk devreyi 15. sırada tamamlayan başkent ekibi el değiştiriyor. 

Başkanlığını Sadık Dik'in yaptığı mor-sarılı takımın, Ayvaz'a satışı konusunda taraflar prensipte anlaştı. Resmi işlemlerin ise gelecek hafta gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayvaz daha önce Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık yapmıştı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Ankaraspor ismiyle mücadele ederken, "Ankaragücü ile arasında sportif rekabeti engelleyici bağ bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, bir alt lige düşürülmüştü.

2014-2015 sezonu öncesi Osmanlıspor ismini alan mor-sarılı takım, yeni ismiyle TFF 1. Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda Süper Lig'e yükselmişti.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Osmanlıspor, 2017-2018 sezonu sonunda küme düşmüştü.

Başkent ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off'a kalmasına rağmen Süper Lig bileti alamamıştı.

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